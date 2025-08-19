حسن الخطيب: تقرير "جاهزية الأعمال" مشروع قومى هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وقال الوزير: إن تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومى هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قطعت شوطا كبيرا فى مسار تحقيق مستهدفاته، وشهدت تعاونا كبيرا بين كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف «الخطيب» أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر بتقرير جاهزية الأعمال الجديد، والذي سيصدر عن البنك الدولى عام 2026، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحا خاصة بالإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات لقرارات وتعديلات بالقوانين والتى من شأنها تحسين جاهزية الأعمال فى مصر.

د. إبراهيم صابر: ضرورة التيسير على المستثمرين

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تقرير جاهزية الأعمال، مشيرا الى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.