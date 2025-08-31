الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرتيتا يسعى لإنهاء عقدة "النحس" بملعب أنفيلد أمام ليفربول في مواجهة الليلة

ارتيتا
ارتيتا

يستقبل ليفربول نظيره آرسنال مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أرتيتا يحلم بإنهاء العقدة

ويسعى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في إنهاء عقدة ملعب أنفيلد، حيث لم يحقق آرسنال أي فوز في آخر 12 زيارة له إلى الأنفيلد.

وحقق آرسنال (5 تعادلات و7 هزائم) منذ انتصاره 2-0 في سبتمبر 2012، حين كان ميكيل أرتيتا أساسيًّا في التشكيلة عندما كان لاعبا في صفوف المدفعجية.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال 

تنطلق مباراة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية بملعب أنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام آرسنال

تذاع مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الفوز، ليفربول من أجل حصد مزيد من النقاط في مشوار الحفاظ على لقب البريميرليج، وآرسنال من أجل فرصة التتويج باللقب الغائب منذ عام 2004.


وحقق نادي ليفربول فوزًا في الجولة الأولى أمام بورنموث برباعية لهدفين، وتمكن من تحقيق فوز قاتل أمام نيوكاسل بالجولة الثانية 3-2، وكانت نتيجة المباراة أمام نيوكاسل تشير لتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، لكن في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح البديل نجوموها في تسجيل هدف الفوز لليفربول.

وتغلب آرسنال في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، وبالجولة الثانية حقق فوزًا عريضًا أمام ليدز يونايتد بخماسية دون رد.

يمتلك آرسنال 6 نقاط ويتواجد في المركز الثاني بالترتيب، وليفربول أيضًا لديه 6 نقاط ويتواجد في المركز الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنجليزي الممتاز الإسباني ميكيل أرتيتا الدوري الانجليزي ال الدوري الإنجليز الدوري الانجليزي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الانجليزي مباراة ليفربول وأرسنال مباريات مباراة ليفربول ضد أرسنال

مواد متعلقة

سرقة كأس كلافيلد للتنس من غرفة الرومانية سورانا كيرستيا

مدرب تونس يعلنها: نجم الدوري الإسباني أقرب لتمثيل منتخب مصر

بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالدوري السعودي

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو بالليجا

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

علي ماهر يقترب من خلافة ريبيرو، وجلسة مرتقبة مع الخطيب

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads