هندسة عين شمس تستقبل وفدا من جمعية التعليم الصينية للتبادل الدولي

استقبل الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جمعية التعليم الصينية للتبادل الدولي (CEAIE)، وجامعتي تيانجين للصناعات الخفيفة وتيانجين للنقل الفني، إلى جانب خبراء وشخصيات قيادية من شركات صينية رائدة في مجالات الاستشارات الهندسية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

بحضور الدكتور أحمد محمد منيب الصباغ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة أبو الفتوح خليفة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمد منيب الصباغ - مدير ورشة لوبان – مصر بالكلية، بالإضافة إلى رؤساء أقسام ومشرفي ورش لوبان المختلفة (الطاقة المتجددة – الإنتاج والتصميم – السيارات – الـCNC)، إضافة إلى عدد من منسقي البرامج الأكاديمية والاتفاقيات الدولية.

وضم الوفد الصيني مجموعة المقيمين برئاسة تشين بي رئيس لجنة التقييم بوكالة التعاون الصينية الدولية ووي بينججو سكرتير اللجنة الحزبية بكلية تيانجين التقنية، ووو إرجانج مدير التعاون الدولي بجامعة هيباي لتكنولوجيا البترول، وكذلك ممثلين عن السفارة الصينية والملحقية الثقافية الصينية، وكذلك ممثلين عن جامعة تيانجين للصناعات الخفيفة برئاسة الدكتورة ليو يولينج نائب رئيس الجامعة وجامعة تيانجين للنقل برئاسة الدكتور يو فوجانج نائب رئيس الجامعة وممثلين عن بعض الشركات الصينية.

ورشة لوبان بكلية الهندسة بجامعة عين شمس

وخلال الزيارة قام الجانبان بمتابعة سير العمل داخل ورشة لوبان بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال التدريب العملي للطلاب والتجهيزات الحديثة التي تضمها الورشة.

وأشاد الوفد الصيني بمستوى التطوير والتميز الذي وصلت إليه ورش لوبان بالكلية والذي انعكس بشكل مباشر على مستوى الطلاب وخريجي الكلية وفرص توظيفهم.

وأكد الجانبان أن التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية، وعلى رأسها TTTC وTLIVTC، أصبح نموذجًا مضيئًا يحتذى به في مجال التعليم الفني والهندسي في مصر.

كما تم التأكيد على أن انتشار مفهوم ورشة لوبان في مصر يعكس ثمرة التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين.

كما تناول اللقاء بحث آليات تطوير التخصصات الحالية داخل ورش لوبان، والتوسع في البرامج التدريبية لتشمل مستويات الدراسات العليا.

وفي هذا السياق، شهد اللقاء الإعلان عن تقديم منح لطلاب برنامج الدراسات العليا في مجال الــــCNC بالتعاون مع ثلاث شركات صينية كبرى، فضلًا عن بحث فرص التعاون مع شركات ومصانع مصرية وصينية لإقامة شراكات استراتيجية مع ورشة لوبان بجامعة عين شمس.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر للجانب الصيني على ما يقدمه من دعم كبير، سواء في تطوير الورش أو في توفير المنح الدراسية، والتأكيد على أن التوسع في برامج الدراسات العليا يمثل خطوة فارقة في مسيرة التعاون ويعزز استدامة النمو والتبادل العلمي والثقافي بين مصر والصين.

