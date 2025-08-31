المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسجن المشدد 3 سنوات في مدينة نصر.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الأختام عدد كبير شهادات الميلاد والتخرج المعدة للتزوير بأسماء جهات مختلفة ولأدوات المستخدمة في اصطناع المحررات المزورة وهاتف محمول وبفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

