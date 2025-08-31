أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين الدستورية (صور)

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، وذلك لأعضاء النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للالتحاق بالعمل بالمحاكم الابتدائية بموجب القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ الصادر بتاريخ ٢١ أغسطس الجارى.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد مراسم حفل اليمين

النيابة الإدارية

رافق رئيس الهيئة كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وأعرب عن خالص تمنياته لهم، والتوفيق والسداد في استكمال مسيرتهم داخل محراب العدالة بالعمل بالمحاكم الابتدائية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

