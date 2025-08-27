النيابة الإدارية تكرم المشاركين في ورشة التدريب على آليات التحقيق والتصرف

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بدمنهور برئاسة المستشار أحمد حسين، اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ أغسطس الجاري ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية".

والتي جرى عقدها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٦، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥، بمشاركة (٦٠) من أعضاء النيابة الإدارية من درجات معاون نيابة حتى وكيل نيابة من"الفئة الممتازة" وذلك بمقر المكتبة العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

فعاليات ختام الدورة التدريبية للمستشارين

استهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب خلالها بالحضور، ونقل إليهم تمنيات المستشار رئيس الهيئة، بأن تحقق الورشة التدريبية أهدافها المرجوة، وأن تسهم في تعزيز مهارات الأعضاء بأكبر قدر من المعرفة التي تعينهم على إنجاز ما يوكل إليهم من مهام بكفاءة، كما وجه مدير المركز خالص التحية والتقدير للمستشارين مديري المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بدمنهور، ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بدمنهور، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي، لحسن استضافة فعاليات ورشة العمل والتعاون المثمر في تنظيمها لتخرج بهذا الشكل المتميز. وأعرب مدير المركز، أن عقد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يتم عقدها في جميع محافظات الجمهورية، ودعمها بنخبة متميزة من المحاضرين، تنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار رئيس الهيئة؛ بهدف دعم قدرات الأعضاء في مجالي التحقيق والتصرف، وبحث الإشكاليات التي قد تواجههم خلال مباشرة عملهم القضائي، وذلك من خلال استعراض مجموعة من القضايا والتطبيقات العملية.

وشمل البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"تطوير الذات.... أساس النجاح"، تفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا عبد الغني عضو مركز التدريب القضائي.

"تطبيقات عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس عضو إدارة التفتيش القضائي.

"قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني – عضو فرع الدعوى التأديبية القسم الأول بالقاهرة.

"بحث الدليل في مجال التأديب"، وتفضل بإلقائها المستشارشادي حامد – عضو مركز الدراسات والبحوث وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب.

"فنيات إعداد مذكرة التصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.

"تطبيقات عملية "، وتفضل بإلقائها المستشارمحمد عبد الهادي _ عضو إدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات، قام المستشار الدكتور مدير مركز التدريب، بإهداء المستشار مدير المكتب الفني بدمنهور، والمستشار مدير فرع الدعوى بدمنهور، الدرع التذكارية لمركز التدريب القضائي، وتسليم المشاركين شهادات المشاركة في ورشة العمل.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.