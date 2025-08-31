مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تختتم اليوم الأحد منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

وتقام اليوم الأحد المباريات التالية:

المصري × كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء: أون سبورت 1

مودرن سبورت × حرس الحدود - 6 مساء: أون سبورت 2

وادي دجلة × الزمالك - 9 مساء: أون سبورت 1

سموحة × بتروجت - 9 مساء: أون سبورت 2

الأهلي يخسر أمام بيراميدز

تلقي النادي الأهلي الخسارة من بيراميدز 2-0 في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما حقق غزل المحلة انتصاره الأول بالدوري أمام الاسماعيلي 3-0.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز وفوز غزل المحلة أمام الاسماعيلي كالتالي..

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري البورسعيدي 8 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إنبي 8 نقاط

5- بتروجيت 8 نقاط

6- غزل المحلة 7 نقاط

7- مودرن سبورت 7 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- زد 6 نقاط

10- سموحة 6

11- الجونة 6 نقاط

12- الأهلي 5 نقاط

13- حرس الحدود 5 نقاط

14- طلائع الجيش 5 نقاط

15- وادي دجلة 4 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الاسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة.

