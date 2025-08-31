مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الدوري المصري، تختتم اليوم الأحد منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.
وتقام اليوم الأحد المباريات التالية:
المصري × كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء: أون سبورت 1
مودرن سبورت × حرس الحدود - 6 مساء: أون سبورت 2
وادي دجلة × الزمالك - 9 مساء: أون سبورت 1
سموحة × بتروجت - 9 مساء: أون سبورت 2
الأهلي يخسر أمام بيراميدز
تلقي النادي الأهلي الخسارة من بيراميدز 2-0 في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما حقق غزل المحلة انتصاره الأول بالدوري أمام الاسماعيلي 3-0.
وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز وفوز غزل المحلة أمام الاسماعيلي كالتالي..
ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 10 نقاط
2- المصري البورسعيدي 8 نقاط
3- بيراميدز 8 نقاط
4- إنبي 8 نقاط
5- بتروجيت 8 نقاط
6- غزل المحلة 7 نقاط
7- مودرن سبورت 7 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
9- زد 6 نقاط
10- سموحة 6
11- الجونة 6 نقاط
12- الأهلي 5 نقاط
13- حرس الحدود 5 نقاط
14- طلائع الجيش 5 نقاط
15- وادي دجلة 4 نقاط
16- البنك الأهلي 4 نقاط
17- الاسماعيلي 4 نقاط
18- الاتحاد السكندري 4 نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
20- المقاولون العرب نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة.
