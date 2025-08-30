نجلاء بدر: أزمة ثقة خطوة مهمة في مشواري الفني

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسلها الجديد أزمة ثقة، مشيرة إلى أن العمل مختلف تمامًا عن كل الأعمال المعروضة معه.

وأكدت أن العمل يعتبر خطوة مهمة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها دائما تفضل الأعمال التي تحتوي على قصص تجذب الجمهور.

أحداث مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4

ودارت أحداث مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4 حول “إيمان” التي غلب عليها الحزن والغضب بسبب تصرفات علا ورمزي، وطلبت من شقيقتها أن تحصل على أموالها للسفر خارج البلاد أو الإبلاغ عنها.

وبعد أن اطمأنت علا في البداية عقب ختم جواز سفر زوجها أسامة بما يثبت سفره للخارج، سرعان ما عاد القلق إليها مع ظهور شقيقة أسامة، التي أتت إلى علا طالبة المبيت في منزل أسامة، إلا أن علا وإيمان يرفضن ويقمن بطردها، فتعود لنهى التي استدعتها من البداية بعد الشك ما ازداد في قلب نهى.

ومع مرور الأيام يزداد يقين شقيقة أسامة بأن شقيقها قد تعرض لمكروه، فتقرر إبلاغ الشرطة التي تستدعي “علا” للتحقيق معها، حيث يبدأ الضابط في طرح أسئلة تكشف عن وجود علامات استفهام، خصوصًا بعدما لم تتمكن شقيقة أسامة من التواصل معه وأكدت أن هاتفه مغلق دائمًا.

وفي سياق آخر، يبدأ طبيب مريم في البحث عن أجوبة تتعلق بأسامة، بعد أن ساورته شكوك بشأن تعديه جنسيًا على “مريم”، وهو ما تسبب في حالتها النفسية المضطربة، ورغم تأكيد “إيمان” وعلا أن أسامة مسافر، يصر الطبيب على مقابلته فور عودته من الخارج.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أزمة ثقة

وانطلق عرض حلقات مسلسل أزمة ثقة مؤخرا على قناة ON ويعرض المسلسل كذلك عبر منصة Watch It.

والمسلسل ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق، حيث تنطلق القصة بتورط عدد من الأبطال في جريمة قتل وتتوالى بعدها سلسلة من الأحداث المعقدة التي يحركها المال والصراعات العائلية.

وفيما يخص أبطال مسلسل أزمة ثقة، فإن العمل يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر وهاني عادل، كل من: ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل عبد الحميد.

