موعد عرض مسلسل “أيام” الموسم الثالث والأخير

بعد فترة طويلة من الانتظار، يعود مسلسل أيام من جديد في موسمه الثالث والأخير والذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

موعد بدء عرض مسلسل أيام 3

وتنطلق أولى حلقات مسلسل أيام 3 يوم 4 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 7 مساءً على قناة MBC مصر.

مسلسل أيام

وكان مسلسل أيام حقق نجاحًا كبيرًا في جزئيه السابقين على منصة شاهد وقناة MBC مصر، حيث تصدر نسب المشاهدة وأصبح رقم واحد على المنصة والقناة.

جدير بالذكر أن الجزء الأول عُرض في نوفمبر 2021، والجزء الثاني في يناير 2022، ونجح العمل في الحفاظ على مكانته كواحد من أبرز المسلسلات الدرامية.

والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وشارك في بطولة “أيام” نخبة من النجوم، منهم: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، رشدي الشامي، ندى موسى، محمد عادل، محمود حجازي، حجاج عبد العظيم، جمال عبد الناصر، لقاء سويدان، سماح السعيد، محمد الصاوي، محمد يونس، هاجر عفيفي، مي القاضي، حلمي فودة وغيرهم.

