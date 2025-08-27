الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4، نجلاء بدر في ورطة بعد ظهور شقيقة زوجها

نجلاء بدر، فيتو
نجلاء بدر، فيتو

دارت أحداث مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4 حول “إيمان” التي غلب عليها الحزن والغضب بسبب تصرفات علا ورمزي، وطلبت من شقيقتها أن تحصل على أموالها للسفر خارج البلاد او الابلاغ عنها.

 وبعد أن اطمأنت علا في البداية عقب ختم جواز سفر زوجها اسامة بما يثبت سفره للخارج، سرعان ما عاد القلق إليها مع ظهور شقيقة أسامة، التي أتت إلى علا طالبة المبيت في منزل اسامة، إلا أن علا وإيمان يرفضن ويقمن بطردها، فتعود لنهى التي استدعتها من البداية بعد الشك ما ازداد في قلب نهى.

ومع مرور الأيام يزداد يقين شقيقة أسامة بأن شقيقها قد تعرض لمكروه، فتقرر إبلاغ الشرطة التي تستدعي “علا” للتحقيق معها، حيث يبدأ الضابط في طرح أسئلة تكشف عن وجود علامات استفهام، خصوصًا بعدما لم تتمكن شقيقة أسامة من التواصل معه وأكدت أن هاتفه مغلق دائمًا.  

وفي سياق آخر، يبدأ طبيب مريم في البحث عن أجوبة تتعلق بأسامة، بعد أن ساورته شكوك بشأن تعديه جنسيًا على “مريم”، وهو ما تسبب في حالتها النفسية المضطربة، ورغم تأكيد “إيمان” وعلا أن أسامة مسافر، يصر الطبيب على مقابلته فور عودته من الخارج.

 

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أزمة ثقة

وانطلق عرض حلقات مسلسل أزمة ثقة مؤخرا على قناة ON ويعرض المسلسل كذلك عبر منصة Watch It.  

والمسلسل ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق، حيث تنطلق القصة بتورط عدد من الأبطال في جريمة قتل وتتوالى بعدها سلسلة من الأحداث المعقدة التي  يحركها المال والصراعات العائلية.  

وفيما يخص أبطال مسلسل أزمة ثقة، فإن العمل يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر وهاني عادل، كل من: ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل عبد الحميد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4 هاجر الشرنوبي تامر فرج هاني عادل مسلسل أزمة ثقة الحلقة 2 مسلسل أزمة ثقة ملك احمد زاهر منة فضالي

مواد متعلقة

حكاية “Just You”، أبرز الاحتمالات والسيناريوهات لتفسير الرسائل المجهولة

طرح الإعلان الرسمي لفيلم 100Nights of hero تمهيدا لعرضه بمهرجان فينيسيا (فيديو)

والدة آسر ياسين تكشف سر ظهوره بالحلق والوشم في حفل ويجز

رحل بأزمة قلبية مفاجئة.. من هو الإعلامي عاطف كامل؟ (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads