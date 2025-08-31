مصادر: الأهلي يستقر على تسويق أشرف داري في يناير

قالت مصادر داخل النادي الأهلي: إن هناك قرار تم الاستقرار عليه خاص بتسويق المغربي أشرف داري مدافع الفريق في انتقالات الشتاء القادم بعد إصابته أمس في العضلة الضامة واستمرار مسلسل الإصابات التي يعاني منها، حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.