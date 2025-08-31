الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

الإنتاج الحربي والداخلية بالصدارة، ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثانية

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثانية

ترتيب دوري المحترفين، تقاسم الإنتاج الحربي والداخلية صدارة جدول ترتيب دوري القسم الثاني أ ما يعرف بدوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الثانية.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثانية 

1- الانتاج الحربي 6 نقاط
2- الداخلية 6 نقاط
3- أبو قير للأسمدة 4 نقاط
4- طنطا‏ 4 نقاط
5- القناة 4 نقاط
6- بروكسي 4 نقاط
7- مسار 3 نقاط 
8- لا فيينا 3 نقاط
9- ديروط 3 نقاط
10- راية 3 نقاط
11- بترول أسيوط نقطتان
12- بلدية المحلة نقطة واحدة
13- أسوان نقطة واحدة
14- الاتصالات نقطة واحدة
15- مالية كفر الزيات نقطة واحدة
16- الترسانة نقطة واحدة
17- السكة الحديد نقطة واحدة
18- المنصورة بدون نقاط
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

نتائج الجولة الثانية من دوري المحترفين 

راية 1-0 السكة الحديد

ديروط  1-0 مالية كفر الزيات

بترول أسيوط 0-0 أبو قير للأسمدة 

لافيينا 0-1 القناة 

المصرية للاتصالات 0-1 الداخلية 

المنصورة 0-2 الإنتاج الحربي

بروكسي 1-0 أسوان

بلدية المحلة 2-3 طنطا

الترسانة 0-1 مسار 

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين 

مالية كفر الزيات 1-1  بروكسي 

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0  ديروط  

القناة 2-2 الاتصالات 

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة  

أسوان 2-2 بلدية المحلة 

طنطا 1-1 بترول أسيوط 

مسار 2-3 لافيينا 

 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

 

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان. 

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

دوري المحترفين، عودة الجماهير لمدرجات بلدية المحلة بداية من مواجهة أبو قير

