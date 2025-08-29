دوري المحترفين، يتقاسم أبوقير للأسمدة والداخلية والإنتاج الحربي ولافيينا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني ب أو مايعرف بدوري المحترفين.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولى

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

2- الداخلية 3 نقاط

3- الإنتاج الحربي 3 نقاط

4- لافيينا 3 نقاط

5- أسوان نقطة واحدة

6- بلدية المحلة نقطة واحدة

7- الاتصالات نقطة واحدة

8- القناة نقطة واحدة

9- بترول أسيوط نقطة واحدة

10- مالية كفر الزيات نقطة واحدة

11- بروكسي نقطة واحدة

12- طنطا‏ نقطة واحدة

13- الترسانة نقطة واحدة

14- السكة الحديد نقطة واحدة

15- مسار بدون نقاط

16- ديروط بدون نقاط

17- راية بدون نقاط

18- المنصورة بدون نقاط

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثانية

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

وجاءت نتائج الجولة الأولى للبطولة كالتالي:

مالية كفر الزيات 1-1 بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

وتفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين، بإقامة أربعة مواجهات على رأسهم بلدية المحلة ضد طنطا.

مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد الإنتاج الحربي - 4.30 مساء

بروكسي ضد أسوان - 4.30 مساء

بلدية المحلة ضد طنطا - 6.30 مساء

الترسانة ضد مسار - 8.30 مساء

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

- المنصورة × الإنتاج الحربي (4.30 – ملعب المنصورة): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة)، أيمن دعبس ومحمد مزي (مساعدين)، أحمد شهود (حكمًا رابعًا)، سامي الطحان (مقيمًا للحكام)، أشرف السعيد (مراقبًا).

- بروكسي × أسوان (4.30 – ملعب بروكسي): محمد ناصر عباس (حكمًا للساحة)، سيد أبو خاطر وعلاء السروي (مساعدين)، محمد فرج (حكمًا رابعًا)، محمد فرج (مقيمًا للحكام)، جمال الدين محمد (مراقبًا).



- بلدية المحلة × طنطا (6.30 – ملعب بلدية المحلة): سيد منير (حكمًا للساحة)، يوسف داش ومحمد مجاهد (مساعدين)، محمد خالد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا)، أدم علي حسن (مقيمًا للحكام)، يوسف خليفة (مراقبًا).

- الترسانة × مسار (8.30 – ملعب حسن الشاذلي): عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة)، محمد علي توفيق ومحمد العيوطي (مساعدين)، محمد طعيمة (حكمًا رابعًا)، مجدي عبد المجيد (مقيمًا للحكام)، محمد حسن حامد (مراقبًا للمباراة).

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

