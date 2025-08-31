الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل آرسنال المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

استقر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال على تشكيل فريقه أمام ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لتقارير صحفية.

ومن المتوقع أن يقود فيكتور جيوكيريس هجوم آرسنال ضد ليفربول، رفقة الثنائي نوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي.

 

تشكيل آرسنال المتوقع ضد ليفربول 


حراسة المرمى: دافيد رايا


خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبير.


خط الوسط: ديكلان رايس، إيبيريتشي إيزي، مارتن زوبيمندي.


خط الهجوم: إيثان نوانيري، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

 

وتقام مباراة ليفربول ضد آرسنال، مساء  اليوم الأحد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج”.

وتعتبر مباراة ليفربول وآرسنال بمثابة قمة الجولة الثالثة في الموسم الجديد من البريميرليج، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لضمان صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميكيل أرتيتا أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ليفربول وارسنال مباراة ليفربول وأرسنال الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال، وهذا موقف محمد صلاح

فان دايك يشحن جماهير ليفربول قبل مواجهة آرسنال

أرقام مذهلة قبل مواجهة الغد، محمد صلاح "زائر ثقيل" لشباك آرسنال

محمد صلاح: آرسنال الأقرب لحصد الدوري الإنجليزي لهذا السبب

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads