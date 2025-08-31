تشكيل آرسنال المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

استقر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال على تشكيل فريقه أمام ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لتقارير صحفية.

ومن المتوقع أن يقود فيكتور جيوكيريس هجوم آرسنال ضد ليفربول، رفقة الثنائي نوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد ليفربول



حراسة المرمى: دافيد رايا



خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبير.



خط الوسط: ديكلان رايس، إيبيريتشي إيزي، مارتن زوبيمندي.



خط الهجوم: إيثان نوانيري، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

وتقام مباراة ليفربول ضد آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج”.

وتعتبر مباراة ليفربول وآرسنال بمثابة قمة الجولة الثالثة في الموسم الجديد من البريميرليج، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لضمان صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.