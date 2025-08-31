يستعد النادي الأهلي لتوجيه الشكر إلى الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي بعد تراجع نتائج فريق الكرة والتي كان آخرها الخسارة امام بيراميدز ليلة امس بهدفين دون رد.

أرقام ريبيرو مع الأهلي قبل قرار الإقالة المنتظر

وخاض ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات ما بين بطولة كأس العالم للأندية وبطولة الدوري الممتاز.

فاز الأهلي في مباراة وحيدة أمام فاركو بالدوري، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهتين أمام بالميراس في كأس العالم، وبيراميدز في بطولة الدوري.

واستقبلت شباك الأهلي مع ريبيرو 11 هدفا، واستطاع تسجيل 10 أهداف.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا عاجلا اليوم لبحث إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خسارة الفريق من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ولذلك لسوء نتائج الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

تشهد الجلسة تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي وايضا عماد النحاس مدرب الفريق.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

