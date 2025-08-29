هيئة التأمين الصحي الشامل تبحث مع «جايكا» سبل الدعم والتمويل للمنظومة

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك لمتابعة جهود التعاون الفني المقبلة مع "الجايكا" في عدد من المجالات منها التحول الرقمي ومشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من المجالات التي تضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلين عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الشراكات الاستراتيجية الدولية التي تعزز مسيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والتأكيد مجددًا على قوة الشراكة بين مصر واليابان في دعم المنظومة باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين على نحو مستدام.

وأبدى ممثلو الجايكا خلال الاجتماع، اهتمامهم بالبدء في المرحلة الثانية من التعاون الفني مع هيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لبدء هذا التعاون الفني، الذي يُتوقع أن يستمر لأربع سنوات مقبلة.

وخلال اللقاء تم الترحيب ياماموتو أتسوشي النائب الجديد لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية بمكتب مصر، وذلك خلفاُ للسيد شينو ماساو النائب السابق لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية بمكتب مصر.

استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأعربت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن خالص التقدير لشينو ماساو نائب رئيس الهيئة اليابانية للتعاون الدولي بمكتب مصر، على دعمه المتواصل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمصر على مدار أربع سنوات ماضية، متمنية له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية خلال الفترة المقبلة بالمكتب الرئيسي لـ"جايكا" في طوكيو.

كما رحبت بياماموتو أتسوشي في منصبه الجديد بمكتب «جايكا» في مصر، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعاون الثنائي بين الجانبين، بما يعزز جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن جميع الجهود المبذولة في إطار هذا التعاون الدولي، تصب أولًا وأخيرًا في صالح المواطن المصري، باعتباره محور الخدمة الصحية وهدفها الأساسي، مؤكدة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم المصريين في تأمين صحي شامل وعادل، عالي الجودة، ومستدام لكل مصري على أرض الوطن.

وأكدت مي فريد، على أهمية البدء في المرحلة الثانية من التعاون الفني مع "جايكا" خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها المنظومة للتوسع في محافظات المرحلة الثانية، بما يتضمنه ذلك من تحديات جديدة تتطلب دعمًا مكثف من شركاء الهيئة من الجهات الدولية ومنها مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الثانية للمنظومة.

وأشارت المدير التنفيذي للهيئة، على الطبيعة الخاصة للتعاون الفني في المرحلة الأولى مع "جايكا" الذي تضمن تفاعل يومي مع كوادر وقيادات الهيئة لتقديم دعم فني يتناسب بشكل حقيقي مع احتياجات الهيئة وفروعها بالمحافظات على أرض الواقع، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة أنشطة الهيئة.

وتابعت:" نتطلع لاستكمال نفس المنهجية في المرحلة الثانية من التعاون الفني المشترك".

معايير دقيقة تراعي مصلحة المواطن

وأكدت مي فريد، أن التعاون مع «جايكا» يُمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدعم المالي والفني، بما ينعكس إيجابًا على فعالية النظام واستدامة موارده، كما ركزت على أن إشراك القطاع الخاص سيُدار وفق ضوابط ومعايير دقيقة تراعي مصلحة المواطن باعتباره محور الخدمة وأساس نجاح المنظومة.

وأضافت، أن هناك جهود كبيرة بذلتها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، سواء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو بالتواصل والتنسيق المستمر مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن توحيد معايير الاعتماد والجودة الصحية وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.

فيما تقدم الجانب الياباني بالشكر للمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على مشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، "قمة تيكاد 9، والتي قامت باستضافتها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، وهو ما قابلته المدير التنفيذي للهيئة، بالشكر أيضا للجانب الياباني لدعوتها للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي أثمر عن مناقشات فنية هامة سوف نستفيد منها في مجال التأمين الصحي الشامل في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعرب شينو ماساو، عن اعتزازه بما تحقق من خطوات ملموسة في مسيرة التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، مؤكدًا حرص الهيئة اليابانية على استمرار دعم جهود مصر في التوسع بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، سواء عبر الدعم الفني المتخصص أو من خلال متابعة النتائج على أرض الواقع من خلال الأنشطة التي يتم تنفيذها في محافظات التطبيق.

وشهد الاجتماع تقديم التهنئة إلى الدكتور محمد السايس بمناسبة توليه مهام القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع التأكيد على مواصلة التعاون المؤسسي لتدعيم جودة واعتماد الخدمات الصحية في مصر، بما يواكب أعلى المعايير.

وبدورها تقدمت الأستاذة مي فريد بالتهنئة إلى الدكتور محمد السايس، مع التأكيد على مواصلة التعاون لتدعيم جودة واعتماد الخدمات الصحية في مصر، كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الاجتماع نخبة من القيادات والخبراء من الجانب المصري والياباني ذات الصلة، حيث مثّل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلٌ من: مي فريد المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صيام نائب المدير التنفيذي للشئون الفنية، وأحمد وجيه وجاسر أسامة مسؤولي التعاون الدولي.

كما شارك من وحدة إدارة مشروعات نظام التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية كلٌ من: ولاء أبو السعود ومحمد وائل مسئولي مشروع التعاون الفني والمالي لـ"جايكا" بالوحدة.

وعن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حضر: الدكتور محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي، والدكتورة رحاب الفخراني مدير عام الاتصال والتعاون الدولي، فيما مثّل الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتورة ريهام سلامة مدير عام التعاون الدولي، والدكتورة مي أبو الفتوح المشرف العام على سلامة المرضى.

ومثل مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بمصر «جايكا» في الاجتماع كل من: شينو ماساو نائب رئيس للهيئة اليابانية، ياماموتو أتسوشي النائب الجديد لرئيس مكتب مصر للهيئة اليابانية، تومومي إيتو ممثلة الهيئة، والدكتور أحمد الجيزي مسؤول برامج الصحة، والسيدة ساي ناكاي المتدربة بالهيئة اليابانية.

