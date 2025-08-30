كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

نفى المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، ما تردد بشأن حدوث هبوط في القضبان أو اصطدام القطار بـ لودر، مؤكدًا أن هذه الروايات "غير صحيحة على الإطلاق".

القطار في حالة جيدة

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن القطار كان يضم جرارًا جديدًا وعربات روسية مكيفة من الدرجة الثالثة، وجميعها في حالة سليمة.

السبب الفني المحتمل

وأشار الوزير إلى أن حادث قطار مطروح نتج عن فك بوجي العربة الرابعة بعد الجرار، موضحًا أن التحقيقات ستحدد ما إذا كان السبب سرعة زائدة أو تدخلًا بشريًا مثل فك أحد المسامير، مضيفًا: "معانا لجنة فنية والرقابة والنيابة للتحقيق، وسنعلن النتائج فورًا".

الحوادث ليست حكرًا على مصر

ولفت وزير النقل إلى أن حوادث القطارات تقع في مختلف دول العالم مثل الهند والصين وألمانيا وأمريكا، مؤكدًا أن الوزارة "راضية عن مستوى التطوير الحاصل في قطاع السكك الحديدية".

