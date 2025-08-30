الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

وزير النقل المهندس
وزير النقل المهندس كامل الوزير، فيتو
ads

نفى المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، ما تردد بشأن حدوث هبوط في القضبان أو اصطدام القطار بـ لودر، مؤكدًا أن هذه الروايات "غير صحيحة على الإطلاق".

 

القطار في حالة جيدة

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن القطار كان يضم جرارًا جديدًا وعربات روسية مكيفة من الدرجة الثالثة، وجميعها في حالة سليمة.

السبب الفني المحتمل

وأشار الوزير إلى أن حادث قطار مطروح نتج عن فك بوجي العربة الرابعة بعد الجرار، موضحًا أن التحقيقات ستحدد ما إذا كان السبب سرعة زائدة أو تدخلًا بشريًا مثل فك أحد المسامير، مضيفًا: "معانا لجنة فنية والرقابة والنيابة للتحقيق، وسنعلن النتائج فورًا".

الحوادث ليست حكرًا على مصر

ولفت وزير النقل إلى أن حوادث القطارات تقع في مختلف دول العالم مثل الهند والصين وألمانيا وأمريكا، مؤكدًا أن الوزارة "راضية عن مستوى التطوير الحاصل في قطاع السكك الحديدية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامل الوزير حادث قطار مطروح قطار مطروح وزير النقل مطروح القطار الروسي

مواد متعلقة

بعد حادث قطار الضبعة، السكك الحديدية تعلن تعديلات مؤقتة على رحلات القاهرة – مطروح

رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح

وزير النقل يصل موقع حادث انقلاب عربات قطار مطروح الروسي

الأكثر قراءة

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف بيراميدز الأول خطأ تحكيمي من روخاس

هل عادت كورونا من جديد؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يوضح

حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

بشرط جزائي أم بدون، كم يدفع الأهلي حال إقالة ريبيرو؟

خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

خالد الغندور: الأهلي يتواصل مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي 5714 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

كيف تساند الدولة المرأة المعنفة وتدعمها نفسيا واجتماعيا؟

تعرف على كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص وفق القانون

انخفاض البتلو 43 جنيهًا والكندوز 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads