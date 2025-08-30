الأحد 31 أغسطس 2025
برلمانية برتغالية مشاركة بأسطول كسر الحصار: نأمل فتح ممر إنساني لغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت البرلمانية البرتغالية، ماريانا مارتاغوا المشاركة بـ أسطول كسر الحصار عن غزة،  نأمل أن نستطيع فتح ممر إنساني لغزة لأن الدعم السياسي لهذه المهمة موجود في جميع أنحاء العالم.

أسطول كسر الحصار عن غزة

وأشارت إلى أن مهمتها تحظى بدعم الشعوب في جميع أنحاء العالم والآلاف في برشلونة يدعمون انطلاق الرحلة.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق أعلنت حركة أسطول الحرية، عن تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة"، التي تتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع غزة.

وتابع  أسطول الحرية، بأن هناك قاربا مجهول الهوية يقترب من السفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن ما يعرف بـ«تحالف أسطول الحرية»، أن أحدث سفن المساعدات التي أرسلها إلى غزة تقترب من القطاع، متوقعا أن تصل إلى شواطئه صباح الأحد في تحد للحصار الإسرائيلي.

وقال المنظمون إن السفينة التي أطلقوا عليها اسم «حنظلة» نسبة إلى شخصية رمزية كرتونية فلسطينية شهيرة، باتت على بعد 105 أميال بحرية (194 كيلومترا) فقط من وجهتها.

وكانت سفينة "حنظلة" التي تحمل 19 ناشطا وصحفيين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الجاري، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات لسكانها.

ويواجه القطاع نقصا حادا في الغذاء وغيره من الضروريات، بينما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر المجاعة.

