سفينة "حنظلة" تبحر من إيطاليا لكسر حصار غزة

قالت ماريا إلينا عضو فريق السفينة “حنظلة”، اليوم الأحد، إنهم يبحرون من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.

السفينة “حنظلة” تبحر من إيطاليا إلى قطاع غزة

وأضافت: "لقد وعدنا سكان غزة بأننا لن نتوقف حتى كسر الحصار وتحرير فلسطين".

وأطلق تحالف أسطول الحرية سفينة جديدة تحمل اسم "حنظلة"، اليوم الأحد، من ميناء سرقوسة الإيطالي، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولة حصولهم على المساعدات الإنسانية من مراكز التوزيع.

الصليب الأحمر ينتقد "الظروف المروعة" في مواقع توزيع الطعام

وفي السياق ذاته، قال الصليب الأحمر: إن مستشفاه في رفح استقبل أمس السبت 132 مصابا بالسلاح ضمن إصابات جماعية قرب مواقع توزيع المساعدات.

وأوضح أنه منذ إنشاء مواقع توزيع الطعام عالج أكثر من 3400 مصاب بالأسلحة، وسجل أكثر من 250 وفاة.

وأكد الصليب الأحمر أن هذا الوضع غير مقبول، وأن فداحة هذه الحوادث تعكس الظروف المروعة التي يعيشها المدنيون في غزة.

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