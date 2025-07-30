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خارج الحدود

نائبة إسبانية تعلن تضامنها مع أسطول الصمود العالمي لدعم غزة

النائبة الإسبانية
النائبة الإسبانية إيوني بيلارا،فيتو

أعربت النائبة الإسبانية إيوني بيلارا، اليوم الأربعاء، عن تضامنها الكامل مع أسطول الصمود العالمي (Global Sumud Flotilla)، داعية العالم لدعمه في كسر الحصار غير القانوني على غزة.

 

نائبة إسبانية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية من دولة إرهابية

وقالت: إسرائيل تُجوع أكثر من مليوني إنسان حتى الموت، وما يحدث في غزة هو إبادة جماعية مكتملة الأركان تنفذها دولة إرهابية بدعم من أمريكا وتواطؤ حكومات أوروبا.

 

ووجهت  نداء  إلى شعوب العالم تطالبهم فيها برفع أصواتهم وتحركهم للمشاركة في الفعل المباشر.

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلد كامب أمس الثلاثاء، إنه استدعى سفير إسرائيل لدى أمستردام لحث تل أبيب على تغيير مسارها ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

 

وزير خارجية هولندا يستدعي سفير إسرائيل

وخلال  مقابلة مع قناة RTL التلفزيونية ذكر كاسبر فيلد: "استدعيت اليوم سفير إسرائيل. وأوضحت له مرة أخرى مدى خطورة هذا الوضع بالنسبة لنا، وأن إسرائيل تحتاج حقا إلى تغيير مسارها لتخفيف الوضع الإنساني (في قطاع غزة)، وكذلك أن الحرب يجب أن تتوقف بالفعل. يجب وضع حد للوضع الإنساني الكارثي".

 

ويوم أمس أعلنت الحكومة الهولندية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

كما أفاد فيلدكامب في رسالة إلى البرلمان، بأنه اتخذ هذا القرار بسبب أن سموتريتش وبن غفير "حرضا مرارا المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين، ودعيا إلى توسيع المستوطنات غير القانونية وناديا بتطهير عرقي في قطاع غزة".

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إسرائيل الحكومة الهولندية العنف ضد الفلسطينيين أمستردام أمريكا بتسلئيل سموتريتش بن غفير

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