رياضة

شاهد رد فعل إمام عاشور ومحمد عبد المنعم بعد هدف بيراميدز في شباك الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

يتواجد إمام عاشور لاعب الأهلي، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي والأهلي السابق، في مدرجات ملعب السلام من أجل دعم الأحمر أمام بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ورصدت عدسة فيتو رد فعل إمام عاشور ومحمد عبد المنعم لحظة تسجيل هدف وليد الكرتي في شباك بيراميدز.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

سجل وليد الكرتي هدف بيراميدز في شباك الأهلي بالدقيقة 6.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد 

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان 

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام بيراميدز كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

 

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 

 

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز؟

ويدخل الأهلي اللقاء محتلًّا المركز الثامن برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت 2-2، ثم فاز على فاركو 4-1، قبل أن يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى سلبيًّا مع وادي دجلة، ثم فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2، ويخسر في الجولة الرابعة أمام مودرن سبورت 2-1.

الأهلي النادي الأهلي الاهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز بيراميدز

