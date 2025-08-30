رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني

تفقد الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم السبت، يرافقه الشيخ محمد إسماعيل آدم مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، معهد أسمنت الإعدادي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد سيد الزهري شيخ معهد أسمنت، ونبيل محمد سفينة وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة، النائب عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الأزهرية والتنفيذية بالداخلة، ضمن فعاليات يوم السرد القرآني.

وقال رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، إن يوم السرد القرآني والذى انطلق فجر اليوم السبت، على مستوى الجمهورية، أظهر مواهب قرآنية وأصوات ملائكية بارزة، حيث توافد أعداد كبيرة من حافظى كتاب الله القرآن الكريم، ليقوموا بسرد القرآن الكريم كاملا، فى جلسة واحدة.

وشهدت محافظة الوادي الجديد، ظهور أعداد كبيرة من ساردى القرآن الكريم، حيث تم تخصيص عدد من الأماكن لتمكين الساردين من الحضور، وسرد القرآن كاملا خلال جلسة واحدة.

وانطلقت جلسة السرد بعد الإنتهاء من صلاة فجر اليوم السبت 30 أغسطس 2025 مباشرة، فى عامها الثانى، حيث شهدت عدد من المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد، تجمع لأعداد كبيرة من النساء والفتيات والرجال والشباب والأطفال، لسرد القرآن الكريم خلال جلسة واحدة فى يوم السرد.

هذا فيما أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «يوم السرد القرآني»، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في رحاب الأزهر الشريف.

وأوضح وكيل الأزهر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن المبادرة لا تقتصر فقط على تلاوة القرآن الكريم، وإنما تهدف إلى نشر القيم القرآنية والنبوية، وربط الأجيال الجديدة بكلام الله تعالى ليكون لهم منهج إصلاح، ودستور حياة، وسراجًا منيرًا لمستقبلهم.

وأكد وكيل الأزهر أن انطلاق المبادرة في شهر ربيع الأول له دلالة خاصة بقرب ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله بالقرآن هدى ونورًا للعالمين، مشيرًا إلى أن السرد القرآني هو امتداد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لقيمه العظيمة التي تظل هادية للبشرية عبر العصور.

وأطلقت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، بمشاركة عشرات الآلاف «نحو 86 ألف مشارك» داخل مصر وخارجها، اليوم السبت، النسخة العالمية الثانية من مبادرة «اليوم العالمي للسرد القرآني»، وهو اليوم الذي خصصه الأزهر الشريف للسرد القرآني، الذي يقام يوم 30 أغسطس، من كل عام، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليكون احتفالًا عالميًا بتلاوة القرآن الكريم.

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية: (202) مقرًا، المعاهد الأزهرية الخاصة: (66) معهدًا في (9) محافظات، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

