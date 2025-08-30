السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند صهيونية بمحيط جامعة غزة بحي الزيتون

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية بمحيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون، ورصد هبوط مروحيات للإجلاء.

وكانت قد أعلنت قبل وقت سابق أنها دكت تجمعًا لجنود وآليات العدو في محور التوغل جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة 11 بكمائن المقاومة في أحياء الزيتون والصبرة بغزة.


 وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة وجدوا بصحة جيدة

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض جنود الاحتلال لـ تفجير آلية من طراز نمر بعبوة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3  منهم حالتهم خطرة في قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة 7 جنود منهم 3 حالتهم خطرة

وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحادثة بأنهل أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

