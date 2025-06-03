الثلاثاء 03 يونيو 2025
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سياسة

خبير بالصراع العربي الإسرائيلي يكشف أسباب عدم توقف الحرب في غزة وفشل المشروع الصهيوني

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص بملف الصراع العربى الاسرائيلى: إن هناك حقيقة  يجب الاعتراف بها فالحرب لم تتوقف في غزة ولن تتوقف  دون  تحقيق إسرائيل لأهدافها وهي القضاء على  حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وجعل المقاومة ترفع الراية البيضاء، إلى جانب من بين أهدافها القضاء أيضا على عدم  إدارة حماس  لقطاع غزة وإلقاء سلاحها وإطلاق سراح الأسرى ورفح حماس الراية البيضاء، بالقوة في كل ذلك لم تنجح إسرائيل حتى الآن. 

فشل الإسرائيلي جعل  المشروع الصهيوني في خطر

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن هذا الفشل الإسرائيلى جعل المشروع الصهيوني في خطر لماذا لأن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي  من خلال المجازر التي ترتكبها طوال  أكثر من 11 شهرا والردع  الذي تقوم عليه إسرائيل رغم سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين سقط، وأصبحت  إسرائيل مستهدفة من عدة اتجاهات فهي مستهدفة من اليمن التي تبعد حوالي 2000 كيلو متر ومستهدفة من  إيران التي تقع  على نفس المسافة تقريبا ومستهدفة من جنوب لبنان ومن ميلشيات عرقية كل هذا أدى إلى عدم  قدرة اسرائيل على تحقيق أهدافها الأمر الذي دفعها للجوء إلى السياسة مع حماس في غزة المحاصرة.

الجيش الإسرائيلي لم يعد يمثل رادع للمنطقه

وواصل حديثه: لم يتم الإفراج عن الاسرى إلا بواسطة مصرية قطرية ومع اليمن تم عمل تفاهمات بين أمريكا واليمن بشأن التواصل التسوية السياسية  كذلك ينطبق في سوريا بشار الأسد فر سواء بسبب هزيمة عسكرية  أو بسبب التواطؤ أو التوافق أن كانت هناك تفاهمات مع روسيا بشأن سوريا  بدليل أن قادته هم من  قاموا  بعملية التسليم والتسلم للقيادة الجديدة وهذا يدل على أن  الجيش الإسرائيلي لم يعد يمثل رادع للمنطقة الأمر الذي دفعه  للاستعانة بالدفاع الجوي الأمريكي حاملات طائرات الأمريكية بدلا من أن تصبح إسرائيل لها  مخالب وحامى لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية أصبح على الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرت لحمايتها وحماية مصالحها الامر بالغ الصعوبة خاصة وان نتنياهو يسعى  لإطالة الحرب لتحسين الشروط ومن أجل الخروج الآمن.

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غزة إسرائيل حرب الإبادة المشروع الصهيوني الوساطة المصرية

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