من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

قصة ذي النون، كم لبث في بطن الحوت؟

تناول القرآن الكريم قصة سيدنا يونس، عليه السلام، في أكثر من سورة، منها سورة كاملة باسمه، هي سورة "يونس": "فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين" (يونس: 98). وذكره أيضا في سورة "الأنبياء"، حيث قال تعالى: "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين" (الأنبياء: 87، 88).

كذلك قال تعالى في سورة "الصافات": "وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين" (الصافات: 139 – 148).

كما قال تعالى في سورة "نون": "فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين" (القلم: 48 – 50).

رسول الله إلى أهل نينوى

وحكى المفسرون والمؤرخون، قائلين: بعث الله يونس، عليه السلام، إلى أهل نينوى; وهي بأرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل، فكذبوه وتمردوا وأصروا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم، ضاق بهم ذرعا، وخرج من بين أظهرهم، ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث.

قالوا، كما ذكر كتاب "البداية والنهاية": فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، فلبسوا المسوح، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل، وصرخوا، وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء، والبنون والبنات، والأمهات، وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة.

من أجل ذلك تنزلت عليهم رحمة الله، فكشف الله العظيم، بحوله وقوته، ورأفته ورحمته، عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه، ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم; ولهذا قال تعالى: "فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها"، أي: هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها. فدل على أنه لم يقع ذلك، بل كما قال تعالى: "وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون" (سبأ: 34). وقوله: "إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين"، أي: آمنوا بكمالهم.

من السفينة إلى البحر ثم في بطن الحوت

وتستكمل الآيات قصة يونس، عليه السلام، فلما ذهب مغاضبا بسبب قومه، ركب سفينة في البحر، فلجت بهم واضطربت، وماجت بهم وثقلت بما فيها، وكادوا يغرقون، فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة; ليتخففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس، فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه، فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا; لما يريده الله به من الأمر العظيم، قال الله تعالى: "وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم"، وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة، ألقي في البحر، وبعث الله، عز وجل، حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمره الله تعالى: أن لا تأكل له لحما، ولا تهشم له عظما، فليس لك برزق، فأخذه فطاف به البحار كلها. وقيل: إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قالوا: ولما استقر في جوف الحوت، حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت، فإذا هو حي، فخر لله ساجدا، وقال: يا رب، اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله.

تباينت آراء المفسرين في مقدار لبثه في بطنه ; فقال بعضهم: التقمه ضحى، ولفظه عشية. وقال آخرون: مكث فيه ثلاثا. وقال جعفر الصادق: سبعة أيام.

وأوصل البعض المدة إلى أربعين يوما.

يقول تعالى: "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين".

فظن أن لن نقدر عليه أي: نضيق. وقيل: معناه نُقَدِّر، من التقدير.

فنادى في الظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل.

يونس يناجي ربه

وقوله تعالى: "فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون"، معناه: لولا أنه سبح الله هنالك، وقال ما قال من التهليل والتسبيح، والاعتراف لله بالخضوع، والتوبة إليه، والرجوع إليه، للبث هنالك إلى يوم القيامة، ولبُعِث من جوف ذلك الحوت.

وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره": أن يزيد الرقاشي حدثه قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يونس النبي عليه السلام، حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات، وهو في بطن الحوت، قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحن بالعرش، فقالت الملائكة: يا رب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا رب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء، فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء.

وفي رواية أخرى لابن جرير عن يونس، عن ابن وهب به. زاد ابن أبي حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد: فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء، وأنبت الله عليه اليقطينة.

قلنا: يا أبا هريرة، وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: فتنفشخ عليه (تنشق فتسقط عليه قطرات) فترويه من لبنها، كل عشية وبكرة، حتى نبت.

دعوة يونس بن متى

ويكمل القرآن الكريم القصة، قال الله تعالى: فنبذناه (ألقيناه) بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار، وهو سقيم (ضعيف البدن). وأنبتنا عليه شجرة من يقطين (قيل: هو القرع).

عن سعيد بن المسيب، قال سمعت سعد بن مالك، وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى قال: فقلت: يا رسول الله، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس خاصة، وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فهو شرط من الله لمن دعاه به.

