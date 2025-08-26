من قصص القرآن الكريم، "ذو الكفل" هل هو نبي أم رجل صالح؟

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

ذو الكفل، أكثر من قصة ذكرها المفسرون بشأنه

قال الله تعالى، بعد قصة سيدنا أيوب، في سورة الأنبياء: "وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ" (الأنبياء: 85 – 86).

وقال سبحانه، أيضا: “وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَار، إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَار” (ص: 45 – 48).

ذكره القرآن الكريم بالثناء عليه مقرونا مع الأنبياء

فالظاهر من ذكره في القرآن الكريم، بالثناء عليه، مقرونا مع هؤلاء الأنبياء، أنه نبيٌّ، عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور، والرائج.

وروى بعض المفسرين أنه كان رجلا صالحا، وحكما عادلا، وكان قد تكفل قومه أن يكفيهم أمرهم، ويقضي بينهم بالعدل، فسُمِّيَ "ذا الكفل".

وروي أنه لما كبُر "اليسع"، قال: لو أني استخلفتُ رجلا على الناس، يعمل عليهم في حياتي، حتى أنظر كيف يعمل، فجمع الناس، فقال: من يتقبل مني بثلاث، أستخلفه: يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يغضب، فقام رجلٌ تزدريه العيون، فقال: أنا.. فسأله: أنت تصوم النهار، وتقوم الليل، ولا تغضب؟.. قال: نعم. فرده ذلك اليوم. وقال مثلها في اليوم التالي.. فسكت الناس، وقام ذلك الرجل، فقال: أنا، فاستخلفه.

إبليس يحاول خداع ذي الكفل

أخذ إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك، فقال: دعوني وإياه، فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، وجاءه حين أخذ مضجعه في القيلولة، وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة، فدق الباب، طالبا لقاءه، فقال ذو الكفل: من هذا؟ قال إبليس: شيخ كبير مظلوم.

فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: بيني وبين قومي خصومة، وهم ظلموني وفعلا بي كذا وكذا، وجعل يطول عليه حتى انتهت فترة نومه، فقال: إذا جئتني في مجلسي فإنني آخذ لك بحقك، وفي المجلس، أخذ ينظر هل يرى الشيخ الكبير، فقام ليبحث عنه، وفي الغد، أخذ يقضي بين الناس، وينتظره فلا يراه.

فلما رجع إلى بيته لينام القيلولة، جاءه ودق الباب، فقال: من هذا؟.. قال: الشيخ الكبير المظلوم.. ففتح الباب، وقال له: ألم أقل لك قابلني في المجلس؟!، قال إبليس المتنكر: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد، قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمتُ جحدوني، قال: فتعال اليوم إلى المجلس.

إبليس يتسلل إلى المنزل

وفاتته نومة القيلولة، لليوم الثاني ولم يحضر الشيخ، والنعاس يغالبه، فقال لأهله: لا تدعنَّ أحدا يقرب من هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق عليَّ النوم، وفجأة جاء إبليس، فقال له الرجل الذي يحرس الباب: ارجع، ارجع، فقال له: قد أتيته بالأمس وذكرتُ له أمري، فقال الرجل: لقد أمرنا أن لا ندعَ أحدا يقربه.

لكن إبليس اللعين بحث عن ثغرة في الباب، واكتشف وجود كوة في حائط البيت فتسلل منها، فإذا هو داخل البيت، وأخذ يدق الباب من الداخل، فاستيقظ ذو الكفل، فقال: يا فلان، ألم آمرك؟!! قال: لكنه لم يدخل الباب أمامي، فكيف دخل؟!!

فقام ذو الكفل إلى الباب فوجده مغلقا، وإذا الشيخ في البيت من الداخل، فعرفه وسأله: أنت عدو الله؟ قال: نعم، أعييتني في كل شيء، ففعلتُ كل ما فعلتُ لأغضبك، فسماه الله "ذا الكفل"، لأنه تكفل بأمر فوفى به.



حديث أحمد والترمذي عن ذي الكفل

وروى الإمام أحمد، عن ابن عمر، قال: سمعتُ من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حديثا لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين، حتى عدَّ سبع مرار، لم أحدث به، ولكني قد سمعتُه أكثر من ذلك، قال: "كان ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأةٌ فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟! أأكرهتك؟! قالت: لا، ولكن هذا عملٌ لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة.

قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟! ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل"، ونفس الحديث رواه الترمذي، لكن بعض علماء الحديث يرون أنه حديث غريب.

