من قصص القرآن الكريم.. حقيقة أصحاب الرس ولماذا أهلكهم الله؟

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

حقيقة أصحاب الرس

يقول الله، سبحانه: "وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا" (الفرقان: 38).

وقال، أيضا: "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ" (ق: 12).

وهذه الآيات، تدل على أنهم أُهلكوت ودُمروا وتبروا (أهلكوا).

أطلقوا عليهم "أصحاب الرس" لأنهم قتلوا نبيهم وطرحوه في بئر، فكلمة "رس" تعني البئر.

يرى بعض المفسرين أنهم من أصحاب الأخدود الذين ذُكروا في سورة البروج؛ لأن هؤلاء عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد سيدنا عيسى، عليه السلام.

من قرى ثمود

وقال ابن عباس: أصحاب الرسِّ أهل قرية من قرى ثمود.

وذكر الحافظ أبو القاسم بن عسساكر، في أول تاريخه، عند ذكر بناء دمشق، عن تاريخ أبي القاسم عبد الله بن عبد الله بن جردادن وغيره، أن أصحاب الرس كانوا بحضور، فبعث الله إليهم نبيا يقال له "حنظلة بن صفوان"، فكذبوه وقتلوه، فصار عاد بن عوص بن إرم سام بن نوح، وولده من الرسّ، فنزل الأحقاف، وأهلك الله أصحاب الرس، وانتشروا في اليمن كلها، وفشوا مع ذلك في الأرض كلها، حتى نزل جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح دمشق، وببنى مدينتها، وسماها جبرون، وهي إرم ذات العماد، وأعمدة الحجارة كثيرة جدا في دمشق.

فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الحلود بن عاد، إلى عادن يعني أولاد عاد بالأحقاف، فكذبوه، فأهلكهم الله عز وجل.

هذا يعني أن أصحاب الرس قبل عاد بقرون!!

وروى ابن أبي حاتم، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن أبيه، عن شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الرس بئرٌ بأذربيجان.

وقال الثوري عن أبي بكر بن عكرمة، قال: الرس بئرٌ رسوا فيها نبيهم (أي دفنوه فيها).

هل هم أصحاب "يس"؟

وقال ابن جريج، قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج، وهم أصحاب يس. وقال قتادة: فلج من قوى اليمامة. فإن كانوا أصحاب "يس" كما ذكر عكرمة، فقد أُهلكوا بعامة، فقال الله تعالى في قصتهم: "إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون" (يس: 29).

وإن كانوا غيرهم، ووهو الواضح، فقد أُهْلِكوا أيضا.

وقيل إنهم كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعها، وكان لهم ملك عادل، حسن السيرة، فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما، فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته، وقال: إني لم أمت ولكن تغيبتُ عنكم لأرى صنيعكم، ففرحوا أشد الفرح، وأمر بضرب حجاب بينه وبينهم، وأخبرهم أنه لا يموتُ أبدا، فصدق به أكثرُهم، وافتتنوا به، وعبدوه، فبعث الله فيهم نبيا، فأخبرهم أن هذا شيطانٌ يخاطبهم من وراء الحجاب، ونهاهم عن عبادته، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له.

قال بعض المفسرين: وكان يوحى إليه في النوم، وكان اسمه حنظلة بن صفوان، فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البئر، فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم، ويبست أشجارهم، وانقطعت ثمارهم، وخربت ديارهم، وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة، وبعد الاجتماع بالفرقة، وهلكوا عن آخرهم.

قصة العبد الأسود

ورُوي عن محمد بن كعب القرظي، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود".

وفي تفسير ذلك الحديث أن الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبدُ الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها، ثم أطبقوا عليه بحجر أصمّ.

فكان ذلك العبدُ يذهب فيحتطبُ على ظهره، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينُه الله عليها، ويدلي إلى النبي الملقى في البئر بطعامه وشرابه، ثم يردُّ الصخرة كما كانت.

فكان كذلك ما شاء الله أن يكون، ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه، وحزم حزمته، وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سِنة فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر، فاضطجع، فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى.



بعد ذلك، استيقظ، وهب واحتمل حزمته، ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من نهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم إنه ذهب إلى الحفرة، إلى موضعها الذي كانت فيه، يلتمس النبي، فلم يجده، وقد كان بدا لقومه حقيقته، فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه.

فكان نبيُّهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟، فيقولون له: ما ندري!!

حتى قبض الله النبي، عليه السلام، واستيقظ الأسود من نومته بعد ذلك، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة".. وهذا حديث مرسل، وفيه نظر.



