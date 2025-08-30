السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادث قطار مطروح

كشفت الهيئة القومية لسكك الحديد رسميا تفاصيل حادث قطار مطروح والذى أسفر عن بعض التلفيات والاصابات.

وقالت السكك الحديدية: إنه في تمام الساعة ١٥.٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان بالقطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح الى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقامت الهيئة بشكل فوري بدفع الاطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع اثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في اسرع وقت

و توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث، موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث، وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

