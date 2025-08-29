رفعت فياض يكتب: شائعات شهادة البكالوريا الجديدة.. أصحاب سناتر الدروس الخصوصية وتجار الكتب وراءها.. وحقيقة تقليص فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية

مازالت هناك الشائعات الكثيرة التي يطلقها كل المتضررين من شهادة البكالوريا الجديدة التي سيبدأ تطبيقها لأول مرة هذا العام بالمرحلة الثانوية، سواء كانوا من أصحاب سناتر الدروس الخصوصية أو تجار الكتب الخارجية، خاصة بعد أن تم تقليص عدد المواد الدراسية في شهادة البكالوريا ليصبح 6 مواد فقط على مدار العامين، وخروج بعض المواد خارج المجموع، وبالتالي تقليص فرص استفادة المنتفعين من هذه المواد سواء في الدروس الخصوصية أو في الكتب الخارجية ـ وسوف نفند كل هذه الشائعات والرد عليها بشكل صحيح، وطبقًا لما نص عليه قانون هذه الشهادة الذي أصدره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي سيتم تنفيذه بدءًا من العام الدراسي الجديد.

-أولى هذه الشائعات يقولون فيها إن مسارات شهادة البكالوريا سوف تقلص فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية، وستدفع الطلاب جبرًا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، ويضربون مثالًا لذلك بمسار "الطب وعلوم الحياة" وكأنه قاصرا على الالتحاق بالكليات الطبية فقط، ومن سيفشل من طلاب البكالوريا في تحقيق الدرجات العالية التي تؤهله للالتحاق بكليات المجموعة الطبية هذه فلن يكون أمامه كليات أخرى بالجامعات الحكومية، وسوف يضطر مجبرًا للاتجاه للجامعات الخاصة أو الأهلية، ويؤكدون أن هذا ما سوف يحدث أيضًا في مسار الهندسة والحاسبات إذا لم يُوفّق الطالب في الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات بالجامعات الحكومية، وأنا أؤكد أن هذا غير صحيح على الإطلاق، لأن مسار "الطب وعلوم الحياة" في شهادة البكالوريا مطابق تمامًا لشعبة علمي علوم في الثانوية العامة العادية من ناحية الكليات التي يؤهلان لها ـ حيث إن المسار في شهادة البكالوريا وشعبة علمي علوم بالثانوية العامة مؤهلان للكليات الطبية والتخصصات القائمة على علوم الأحياء والبيولوجيا، لكن يؤهلان أيضًا لعدد كبير من الكليات الأدبية والفنية وكليات التجارة والأعمال ـ، لكن الجديد في هذا الشأن أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مسارهما الجديد بشهادة البكالوريا الجديدة أصبحت غير متاحة تمامًا لطلاب مسار الطب وعلوم الحياة، وكذلك في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة العادية، وأصبح دخول هذه الكليات مقصورًا فقط على الطلاب الملتحقين بمسار الهندسة وعلوم الحاسبات أو شعبة علمي رياضة ـ، كما أن مسار الهندسة وعلوم الحاسبات مطابق لشعبة علمي رياضة من حيث الكليات التي يؤهلان لها، حيث صُمم المسار لتجهيز الطالب للالتحاق بالكليات الهندسية وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخصصات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، فضلًا عن الكليات الفنية والأدبية وكليات الإدارة والأعمال أيضًا.

لكن الفروق تظهر بشكل أوضح بين مساري الأعمال والفنون والآداب بشهادة البكالوريا، وشعبة الأدبي بشهادة الثانوية العامة العادية، حيث أصبحت تخصصات علم النفس والجغرافيا، وكذلك كليات الألسن واللغات (بشرط دراسة لغة أجنبية ثانية) مفتوحة فقط لمسار الآداب والفنون ـ، فيما أصبحت كليات التجارة والأعمال متاحة لمسار الأعمال ومساري الطب والهندسة.

كما نؤكد نحن من جانبنا أن كليات الحقوق والإعلام ومعظم تخصصات الآداب والتربية وكليات الفنون والتربية الفنية والموسيقية وغيرها من التخصصات العامة بكافة أنواعها مفتوحة بالفعل أمام طلاب المسارات الأربعة في شهادة البكالوريا.

ونخلص من ذلك، أن أهم مميزات شهادة البكالوريا الجديدة هي تعدد المسارات التي يختار منها الطالب ما يلائمه طبقًا لرغباته وقدراته، كما أصبح هناك 4 مسارات مختلفة بها وليست ثلاثة مثلما هو الحال في الثانوية العامة العادية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطالب لتحسين درجاته في أي مادة مثلما هو الحال في الشهادات الأجنبية مثل الـ IGCSE والأمريكان دبلوما، وهذا غير متوفر في شهادة الثانوية العامة العادية، وأخيرًا إتاحة الفرصة لأي طالب أن يغير مساره إذا تعثر في المسار الذي كان قد سبق وأن اختاره ـ وهذا غير متوفر أيضًا في شهادة الثانوية العامة العادية.

