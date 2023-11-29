الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد المغنيسيوم، يحمي من ارتفاع ضغط الدم ويعالج القلق والتوتر وهذه مصادره

فيتامين المغنيسيوم،فيتو
فيتامين المغنيسيوم،فيتو

فوائد فيتامين المغنسيوم، فيتامين المغنيسيوم من الفيتامينات المهمة وله عدة فوائد وقد يساعد هذا المكمل في تنظيم مستويات الكورتيزول، مما قد يساعد في تخفيف التوتر.

قال الطبيب النفسي جوزيف أوسترمان: "المغنيسيوم عنصر أساسي يحتاجه الجسم  ومفتاح العمليات البيولوجية المتعددة مثل عمل الخلايا واستخدام الطاقة بحسب موقع Cleveland clinic

 

تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

 وتظهر بعض الأدلة العلمية أن فيتامين المغنسيوم  يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقد يساعد أيضًا في ضبط مستويات السكر في الدم للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. 

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وهناك دراسات تبحث في فوائد المغنيسيوم لكل شيء بدءًا من علاج الصداع النصفي وحتى كوفيد-19، والتي أظهرت أنها مفيدة في بعض الحالات.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية، هل يمكن أن يساعد المغنيسيوم حقًا في تقليل القلق؟ من وجهة نظر الطبيب النفسي، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يكون مفيدًا لضبط القلق والتوتر.

 

ثبت أن المغنيسيوم يساعد في علاج القلق بطرق مختلفة ومن المهم أن نتذكر أن المكملات الغذائية مثل المغنيسيوم ليست بديلًا مناسبًا للرعاية الطبية، لهذا السبب من المهم التحدث مع الطبيب

 

فوائد المغنيسيوم:

ينظم مستويات الكورتيزول

أولًا، ثبت أن المغنيسيوم يساعد في ضبط مستوى الكورتيزول، وهو أحد هرمونات التوتر في الجسم ويساعد في الإجهاد الحاد، ولكن في أوقات التوتر المزمن، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الاكتئاب والقلق

 

المغنيسيوم

كشفت العديد من الدراسات تأثير المغنيسيوم على تقليل مستويات الكورتيزول ويمكن للمغنيسيوم معالجة هذا القلق المفرط عن طريق تقليل أو منع مسارات الغدد الصماء العصبية التي ترسل الكورتيزول إلى الدماغ

 

يوازن الناقلات العصبية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية المرهقة في الدماغ.

 

يمكن أن يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على الناقلات العصبية من جعل القلق أسوأ. 

 

أطعمة تحتوي على الماغنسيوم

 قبل تجربة المكملات، حاول تلبية الاحتياجات اليومية من المغنيسيوم بشكل طبيعي من الأطعمة.

جسم الإنسان أكثر قدرة على امتصاص العناصر الغذائية من مصادر الغذاء مقارنة بالمكملات الغذائية وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات الورقية.

المغنسيوم

 

الآثار الجانبية لكثرة المغنيسيوم في الجسم

خاصة مع المكملات الغذائية، من المهم تحديد الكميات التي يتم تناولها والمقدار الزائد، ومن الممكن أن تعاني من أعراض وجود كمية كبيرة من المغنيسيوم في الجسم من المكملات.

وبعض هذه الأعراض يمكن أن تشمل

ضعف العضلات

غثيان

القيء

ضغط دم منخفض

التعب

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