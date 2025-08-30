وزيرا الرياضة والأوقاف يشهدان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "شباب مصر 2030"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الجلسة الافتتاحية لمنتدى "شباب مصر ٢٠٣٠: شراكة من أجل الغد"، الذي نظمه اتحاد "مهندسون من أجل مصر المستدامة" التابع للاتحاد المصري للكيانات الشبابية، بالتعاون مع كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.

جاء ذلك في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم الفاعلة في صياغة المستقبل. حضر المنتدى بلال حبش - نائب محافظ بني سويف، والنائب محمود القط - عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عصام رشدي - القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق - عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، والمهندس محمد كامل - رئيس اتحاد "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، وقيادات وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.

تضمن المنتدى أربعة محاور رئيسة، هي: "الشباب وصناعة القرار - نحو مواطنة فاعلة وتمكين حقيقي، من التعلم إلى العمل - إعداد الشباب لمهارات المستقبل، ريادة الأعمال والتنمية المستدامة - شباب يصنع فرص الغد".

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة إن منتدى شباب مصر ٢٠٣٠ يأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا شركاء في صياغة السياسات وصناعة المستقبل، ونؤمن أن الشباب هم الطاقة المحركة لمسيرة التنمية، وأن مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات هي الضمانة الحقيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠؛ مضيفًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم بالعلم والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر، خاصة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وزير الأوقاف: الإنسان المصري هو من طوّع مقدرات الوطن لبناء حضارة عظيمة من آلاف السنين

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن الإنسان المصري هو من طوّع مقدرات الوطن لبناء حضارة عظيمة من آلاف السنين، مؤكدًا أن الشباب عماد الوطن وأن كل مؤسسات الدولة تعمل على خدمتهم وتمكينهم، وأن الأهرام وجامع السلطان حسن وإنجازات العصر ورجاله شواهد على عبقرية المصريين عبر العصور وعلى قدرتهم على قهر التحدي وتجاوز المستحيل؛ موجهًا حديثه إلى شباب اليوم باعتبارهم ركيزة الحاضر وبناة المستقبل.

واختتمت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بإهداء وزيري الأوقاف والشباب والرياضة درع المشاركة في المنتدى، أعقبه توزيع الدروع على الشباب أصحاب الإنجازات الجديرة بالتقدير.

