بحضور وزير الأوقاف، انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل (صور)

انطلقت صباح اليوم السبت 30 أغسطس 2025م، بمقر نقابة القراء، عملية التصويت في انتخابات نقابة القراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة.

انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أهمية هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الأولى التي يشرف عليها منذ توليه المسئولية، وأنها تمثل شاهدًا على الجمهورية الجديدة وعظمة نقابة القراء.

وأوضح أنه حرص على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، لتكون وزارة الأوقاف نموذجًا في التنظيم والانضباط بجميع مجالاتها.

وأضاف الوزير: انتخابات اليوم تعد تنفيذا لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣، الخاص بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، ويجري الاقتراع على منصب نقيب القراء، وعدد المرشحين له اثنان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٦، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣.

وزير الأوقاف: خدمة القرآن الكريم وأهله شرف عظيم للوزارة

وأشار وزير الأوقاف إلى أن خدمة القرآن الكريم وأهله شرف عظيم للوزارة، مؤكدًا دورها في تقديم خطاب ديني رشيد، وخدمة شعب مصر.

واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنأه والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد.

من جانبهم، رحب أعضاء النقابة بوزير الأوقاف، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل دعمًا كبيرًا لأهل القرآن، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بتكريمهم وتشجيعهم.

جدير بالذكر أن انتخابات النقابة يتنافس فيها على مقعد النقيب كلٌّ من: الشيخ محمد حشاد النقيب الحالي، والدكتور محمد العوضي إمام القبلة بالجامع الأزهر، بينما يتنافس على مقاعد العضوية نحو 28 شيخًا، وتجرى الانتخابات بمقر النقابة الجديد بملحق مسجد الرحمن بجوار نادي طلائع الزيتون بحدائق الزيتون بالقاهرة، والذي افتتحه وزير الأوقاف في الرابع عشر من يونيو 2025م، في إطار خطوات الوزارة لتكريم أهل القرآن وتقديم ما يليق بهم.

