تعزيز الاستثمار وزيادة الحوكمة، أشرف صبحي يعدد مزايا قانون الرياضة الجديد

قانون الرياضة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مؤتمرا صحفيا لمناقشة قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات التنفيذية المرتبطة به، وذلك في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

واستعرض المؤتمر أبرز ملامح القانون، والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة في تعزيز الاستثمار الرياضي ودعم الشباب.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية، مشددًا على الدور الفاعل للإعلام في نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة للقطاع الرياضي، وإبراز ما يشهده من تطور.

أشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، ونسعى من خلال التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تتيح المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وثمن وزير الشباب والرياضة دور الإعلام المصري في إبراز إنجازات الرياضة المصرية، ونقل صورة حضارية عن التطوير الذي تشهده البنية التحتية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في نشر الوعي المجتمعي بمضامين القانون الجديد، وشرح انعكاساته الإيجابية على الأندية والاتحادات واللاعبين، مشيدًا بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، والذي يعزز الدور التكاملي للإعلام في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية القانون وتطبيقاته العملية.

أشرف صبحي يفجر مفاجأة بشأن الرقابة المالية على الأندية والاتحادات بالفترة المقبلة

فيما فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة بشأن الرقابة المالية على الأندية والاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

وأوضح أشرف صبحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الأولمبي، لكشف تفاصيل تعديلات قانون الرياضة، أن الوزارة ستتعاقد خلال الفترة المقبلة مع أكبر شركات الرقابة المالية في مصر، بعد موافقة مجلس الوزارة لتدخل في عملية الرقابة المالية على الهيئات الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة شهدت مؤخرا فصل الإدارة المركزية للرقابة والمعايير تحت رئاسة وكيل وزارة، وتم خضوع جميع أفرادها للتدريب في هيئة الرقابة الإدارية وحصلوا على الضبطية القضائية من وزارة العدل، بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بالتفتيش على الأندية والاتحادات طبقا لقانون الرياضة، وهو ما يضمن الحكومة والنزاهة في الهيئات الرياضية.

وزير الرياضة يشيد باللجنة الأولمبية المصرية لدورها فى صياغة القانون الجديد

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في صياغة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار مستمر وتعاون وثيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الوزير، ظهر اليوم السبت، مع وسائل الإعلام بالقاعة الرئيسية في المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث أوضح أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بنّاءة وتنسيقًا كاملًا مع اللجنة الأولمبية، في إطار الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

وأكد وزير الرياضة أن القانون الجديد سيخدم الأندية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الرياضية كافة، ويسهم في تهيئة بيئة أفضل لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه الوزير الشكر لجميع الرموز الرياضية التي دعمت المناقشات وساهمت بآرائها، مشددًا على أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار الرياضي داخل الأندية، وتم وضع معايير واضحة لتنظيمه بما يحقق مردودًا إيجابيًا للرياضة المصرية.

