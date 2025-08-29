الجمعة 29 أغسطس 2025
أشرف صبحي: محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم

محمد صلاح، فيتو

تحدَث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الإثيوبي، المقرر لها الجمعة 5 سبتمبر 2025.

ويستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، نظيره الإثيوبي، الجمعة 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: أطالب الجمهور بضرورة الالتفاف حول المنتخب الوطني في مباراة إثيوبيا المقبلة ولابد أن يكون ملعب ستاد القاهرة الدولي على قلب رجل واحد، فالمباراة في غاية الأهمية للاعبي الفراعنة والجهاز الفني بقيادة حسام وابراهيم حسن، حيث نسعى لحسم التأهل مبكرًا للمونديال، خلال مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو المقبلتين ليرتفع رصيدنا من النقاط إلى 22 نقطة ونوسع الفارق مع أقرب منافسينا في المجموعة.

وأضاف: المنتخب الوطني أن لديه مجموعة مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم بالطبع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، بل أرى أنه من أفضل ثلاثة لاعبين، فقد حقق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، كما أنه يمتلك عقلية احترافية للغاية قادر على نقلها لجميع زملائه بالمنتخب.

