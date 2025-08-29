أشرف صبحي: قانون الرياضة الجديد سيجذب جميع الأندية لإنشاء شركة لكرة القدم

تحدَثَ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن قانون الرياضة الجديد، المعروف باسم القانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك بعدما صدَق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تعديل بعض المواد في قانون الرياضة الجديد، عما كانت عليه في القانون السابق الصادر عام 2017، والذي ترك حق الدولة في العديد من الأمور، ولذلك أؤكد أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 هو بمنزلة تعديل للقانون السابق، كما أنه سيعمل على ربط عدالة العلاقة بين الذي يدير، ومن يُدار".

وأضاف: قانون الرياضة السابق الصادر عام 2017 أعطى الأندية الحق في إنشاء شركة لكرة القدم وهو ما فعله النادي الأهلي، لكن القانون جرد رؤساء وأعضاء الأندية من العمل في شركات الكرة الخاصة بأنديتهم، وهو أمر حرصنا على تعديله في قانون الرياضة الجديد حتى يكون من حق رئيس مجلس إدارة كل نادٕ أن يكون مسؤولًا عن شركة الكرة داخل ناديه، وهو ما سيجذب جميع الأندية لإنشاء شركات خاصة لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.