اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12- 8- 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم الثلاثاء، 12- 8- 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

403 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

352 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

302 ريالات  للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تُقدم فهمًا أعمق لمسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3354.91 دولارا للأونصة، اعتبارا من الساعة 04:53 بتوقيت جرينتش.

 واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3405.40 دولارا.

وانخفض الذهب بنسبة 1.6% يوم الاثنين، بينما انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2%، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لن يتم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 37.88 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1330.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1145.47 دولار.

الذهب فى البنوك المركزية 

 

مسح أجراه مجلس الذهب العالمي  يونيو الماضي أظهر أن 43% من هذه البنوك تخطط لزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس خلال 12 شهرًا مقابل 29% العام الماضي، وهو ما يعكس سعيها للتحوط من التضخم والصدمات السياسية.

هذا الإقبال رفع حجم مشتريات البنوك المركزية لأكثر من ألف طن للسنة الثالثة على التوالي، ودفع بعض الدول إلى إطلاق مبادرات صناعية للاستفادة من الذهب كقطاع اقتصادي مستقل، مثل مشروع "مدينة الذهب العالمية" في بغداد الذي يهدف إلى توطين صناعة الذهب وجعل العراق مركزًا إقليميًّا للتجارة.

 

 

 

