ذكرت صحيفة بوليتيكو في تقرير لها اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية تخطط لتحويل 200 مليار يورو من الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا.

وأضافت صحيفة بوليتكو في تقريرها، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون السبت خيارات لاستخدام إيرادات الأصول الروسية المجمدة.

ويأتي ذلك بعدما، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لذخائر تُسلم عبر الإنزال الجوي، إضافة إلى معدات مرتبطة بها، لصالح أوكرانيا.

وتأتي تلك الصفقة ذلك في إطار المساعي المكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من بينها “ضمانات أمنية”. والصواريخ المدرجة في الصفقة من طراز كروز وتطلق من الجو، وتبلغ قيمتها نحو 825 مليون دولار، وستمولها 4 دول، بينها أمريكا.

وتشمل الصفقة صواريخ وأنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الأميال، وفقًا لإحدى الشركات المصنعة.

وأوضحت "البنتاجون" أن الشركتين الرئيستين المعنيتين بالصفقة، التي تصل تكلفتها إلى 825 مليون دولار، هما "زون 5 للتكنولوجيا" و"كو أسباير".

وتشمل الصفقة 3350 صاروخ جو-أرض بعيد المدى ومعدّات ذات صلة، منها أنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الأميال، وفق إحدى الشركات المصنعة.

وتعرضت كييف لهجوم روسي مكثف أمس الخميس، وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر بأن كييف تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين لشراء أسلحة أمريكية في إطار آلية قال إنها "تعزز دفاعنا بشكل كبير".

