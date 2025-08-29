المستشار الألماني: لا أتوقع نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الجمعة: لا أتوقع نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا وقد تستمر لأشهر ونحن مستعدون لذلك.

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد تبحث فرض عقوبات ثانوية في إطار التحضير للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على التعامل مع روسيا.

كالاس: نبحث عقوبات ثانوية ضمن حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو

وقالت المسئولة الأوروبية: "نناقش حاليا الحزمة التالية، كل ما يتعلق بموارد الطاقة، بالإضافة إلى العقوبات الثانوية.. والقيود المالية".

وأضافت أن "وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم الجمعة خلال اجتماعهم في الدنمارك تعديلا في تفويض البعثات الأوروبية العاملة في أوكرانيا، تمهيدا لمشاركتها المحتملة في ضمانات الأمن المستقبلية".

وفرض الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.

وأكدت موسكو أن العقوبات الأوروبية تلحق ضررا بفارضيها في الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.