قطع الكهرباء بمدينة الحجر القبلية بالشرقية غدا

قال المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية  بمحافظة الشرقية: إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء صان الحجر القبلية، سيتم إجراء أعمال صيانة على محولات تانيس، الأمر الذي يستلزم فصل التيار الكهربائي عن مدينة صان الحجر والوحدات المحلية المجاورة.

رصف شارع الموقف بمدينة الحسينية في الشرقية

وأضاف العوضى أن الكهرباء ستنقطع عن الوحدة المحلية بقرية القصبي شرق وتوابعها وايضا الوحدة المحلية بقرية الناصرية وتوابعها وكذلك الوحدة المحلية بصان البحرية وتوابعها وذلك غدًا الأحد الموافق 31 اغسطس اعتبارا  من الساعة 10:00 صباحًا، وذلك  إلى الساعة 12:00 ظهرًا.

وتابع العوضى أن  انقطاع الكهرباء قد يسهم فى انقطاع الماء مهيبا بالمواطنين سرعة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

تنظيم قافلة طبية بيطرية علاجية بمركز الحسينية

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية شدد على شركتي الماء والكهرباء بضرورة إرسال إشارة إلى مجالس المدن والمراكز قبل الانقطاع بوقت كاف، وهو ما فعلته هندسة  الكهرياء بصان الحجر وذلك احتراما لآدمية المواطنين، وعلمهم بالحدث لاتخاذ تدابيرهم حيال ذلك.

