تنظيم قافلة طبية بيطرية علاجية بمركز الحسينية

قامت مديرية الطب البيطريبالشرقية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية شاملة بصان الحجر القبلية التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “تنمية الريف المصرى”.

وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية، وذلك بحضور كل من مدير إدارة الوقاية ومدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية.

معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية

وذلك بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية برئاسة الدكتورة شهيرة حنفى والدكتورة رانيا عبده باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية وكبار المربين بالقرية.

علاج 94 رأس ماشية من الأمراض الباطنية

أكد ذلك اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية. وأضاف أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٩٤) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ(٦٧) رأس ماشـية.

علاج الأمراض الجلدية للرأس ورش للطفيليات

فضلًا عن علاج أمراض جلدية لـ (١٩) رأسا، ورش (٣٤٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية والتجريع لـ(140) رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل (٥) رؤوس ماشية وعلاج (٩٩٠) طائرا.

عقد ندوات توعوية للمربيين

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لـزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.

التحصين للوقاية من الأمراض الوقائية

أيضا التوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتوفير الرعاية البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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