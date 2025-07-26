افتتاح فرع أكاديمية نادي الزمالك في الشرقية غدا

تفتتح غدًا الأحد أكاديمية نادي الزمالك داخل مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار خطة نادي الزمالك للتوسع في إنشاء أكاديميات كرة القدم بمختلف محافظات الجمهورية وخارج مصر.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الفروع التي تم تدشينها مؤخرًا، في إطار رؤية مجلس إدارة النادي الرامية إلى نشر قاعدة اكتشاف وتطوير المواهب الكروية داخل مصر وخارجها.

أكاديميات الزمالك

وأكد زياد البارودي مدير أكاديميات نادي الزمالك أن الأكاديميات حققت نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، حيث وصل إجمالي عدد الفروع حتى الآن إلى 26 فرعًا، موزعة على النحو التالي:

خارج مصر:

دولة الإمارات العربية المتحدة: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان

المملكة العربية السعودية: جدة، الرياض

داخل مصر:

محافظة الشرقية: الزقازيق، فاقوس، العاشر من رمضان، بلبيس، الحسينية

محافظة الدقهلية: المنصورة، شربين، السنبلاوين

محافظة القاهرة: مدينة نصر، حلوان

محافظة الجيزة: السادس من أكتوبر

محافظة القليوبية: الخانكة، شبرا

محافظة أسيوط: جامعة أسيوط

محافظة السويس: مركز شباب ناصر

ويحرص مسؤولو نادي الزمالك على التوسع في الأكاديميات، في ظل الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين، والعمل على اكتشاف المواهب وتطويرها وفقًا لأحدث الأساليب المعتمدة، بما يتناسب مع اسم وتاريخ نادي الزمالك العريق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التوسع وافتتاح فروع جديدة داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وإشراف من أحمد سليمان عضو المجلس.

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