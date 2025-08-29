روسيا: جهات معادية لطهران وموسكو تنفذ حملة لتقويض العلاقات بين البلدين

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن منشورات غير موثوقة حول السياسة الخارجية لروسيا ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام الإيرانية، مؤكدة أنها منسقة من قبل قوى معادية للبلدين.

تقويض الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

وجاء في بيان نشرته الوزارة في قناتها على "تلجرام": "تكرار ظهور مثل هذه المواد خلال فترة زمنية محدودة يثير الشكوك حول وجود حملة تضليل منسقة تقوم بها قوى معادية لـ روسيا وإيران، تهدف إلى تقويض الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا الصديقين وإلى تشويه سمعة الدعم الثابت الذي قدمته وتقدمه روسيا لجارها الجنوبي".

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الأفكار إثارة للاستياء في هذا الصدد كانت تلك التي عبر عنها عضو مجلس تحديد مصلحة النظام الإيراني محمد صادق، الذي ادعى دون أدلة في 24 أغسطس أن "روسيا سلمت إسرائيل معلومات استخباراتية تحتوي على إحداثيات دقيقة لجميع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضافت الخارجية الروسية: "اتخذت روسيا موقفا واضحا بشأن الضربات العسكرية غير المبررة التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد الأراضي الإيرانية في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأدانتهما بشدة".

وأعربت الوزارة عن ثقتها بأن الزملاء الإيرانيين سيستمرون في إبداء حساسية تجاه مختلف أنواع الإشاعات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه سمعة روسيا وعرقلة مواصلة تعزيز التعاون الروسي الإيراني في مختلف المجالات على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

يذكر أنه في 17 يناير الماضي، وقع رئيسا روسيا وإيران فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بعد محادثات في الكرملين. وحلت هذه الوثيقة محل معاهدة أساس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية الموقعة عام 2001.

وقد جرى العمل على المعاهدة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو 2024 أصبح من المعروف أن الطرفين اتفقا على نصها. كما أكد الكرملين أن هذه الوثيقة تعكس انتقال العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

