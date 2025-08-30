البيئة والهواء النظيف في "مسرح تفاعلى" بنجع حمادي (فيديو)

نظم جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا، بالتنسيق مع أسقفية الخدمات وكنيسة الملاك ميخائيل بقريه الرحمانية بمدينة نجع حمادى، مسرحا تفاعليا استهدف 50 من طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية.

حيثعرض فريق المسرح من الكنيسة عرضا عن ظلم الإنسان للبيئة والموارد الطبيعية من تلوث الماء والهواء وقطع الأشجار، وتوضيح دور الإنسان فى الحفاظ عليها وزراعة الأشجار.

فيما قدم بعد العرض حلقة نقاشية، أدارها الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والاعلام البيئي، عن دور الإنسان فى الحفاظ على البيئة وتأثير اضرار التلوث وطرق الحفاظ على الهواء و طرق الحفاظ على الهواء نظيفا خلال زرع المسطحات الخضراء، وركوب الدراجات والتخلص الآمن من المخلفات وإعادة التدوير، واستخدام الطاقة النظيفة، مقدما الشكر إلى مدرب المسرح وفريق المسرح وخدام الأسقفية.

