السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص في انقلاب عربة كارو بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، ڤيتو

 لقى شخص مصرعه، في حادث سير، اليوم السبت، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

وتبين انقلاب عربة كارو في قرية الموشية التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن مصرع جمال محمد سنوسي، 45 عاما، ومقيم قرية الموشية بمركز الداخلة بعد إصابته بنزيف داخلي إثر انقلاب العربة. 

وجرى نقل المتوفى  لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

