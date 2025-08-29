مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بقرية 13 التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة أسفر عن مصرع كل من ياسر رفعت صدقي، 41 عاما، إبراهيم محمود عبد المعين، 29 عاما، واصابة كل من،محمد شحات علي، 31 عاما، أحمد سعد أحمد، 33 عاما، حسن نبيل حسن،37 عاما، عمر محمد عبد الفتاح، 8 أعوام، محمد عبد الفتاح عدروسي، 50 عاما، وجمعيهم مقيمون بمركز الفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج وجرى وضع جثث المتوفيين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

