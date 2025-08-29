الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بقرية 13 التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة أسفر عن مصرع كل من ياسر رفعت صدقي، 41 عاما، إبراهيم محمود عبد المعين، 29 عاما، واصابة كل من،محمد شحات علي، 31 عاما،  أحمد سعد أحمد، 33 عاما، حسن نبيل حسن،37 عاما،  عمر محمد عبد الفتاح، 8 أعوام،  محمد عبد الفتاح عدروسي، 50 عاما، وجمعيهم مقيمون بمركز الفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج وجرى وضع جثث المتوفيين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الفرافرة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوادى الجديد أمن الوادى الجديد انقلاب سيارة ربع نقل انقلاب سيارة

مواد متعلقة

ختام فعاليات برنامج "مودة" بقرى حياة كريمة في الوادي الجديد

المرأة الواحاتية تتصدر المشهد الانتخابي بجولة إعادة الشيوخ في الوادي الجديد

إقبال متزايد على لجان الوادي الجديد في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads