أسباب غياب أحمد حمدي عن مباريات الزمالك

في الفترة الأخيرة، انتشرت التكهنات حول سبب استبعاد أحمد حمدي من التشكيل الأساسي لفريق الزمالك، مما أثار تساؤلات واسعة بين جماهير الفريق حول حقيقة الأزمة بين اللاعب ومدرب الفريق يانيك فيريرا، فضلًا عن تأثير ذلك على مسيرة اللاعب مع النادي.

الإجابة من داخل الفريق: “سبب فني”



وفقًا لمصدر داخل نادي الزمالك، تم سؤاله عن سبب غياب أحمد حمدي، أفاد بأن الاستبعاد يعود لأسباب فنية بحتة في داخل الفريق، وأكد أن هناك أكثر من لاعب قادر على شغل نفس المركز الذي يشغله أحمد حمدي، وأولوية المدرب فيريرا كانت للاعبي الخطوط الأمامية الذين يقدّمون الأفضل في الفترة الحالية.

هل هناك أزمة بين فيريرا وأحمد حمدي؟



المصدر أكد أيضًا أنه لا توجد أي مشكلة أو أزمة بين المدرب فيريرا وأحمد حمدي العلاقات داخل الفريق طبيعية تمامًا ولا يوجد أي خلاف بين الطرفين.

هل سبب الاستبعاد هو عدم التجديد؟



بخصوص الأنباء المتداولة عن أن غياب أحمد حمدي يعود لعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، تم التأكيد على أن هذا ليس صحيحًا حيث أفاد المصدر بأن إدارة النادي لم تبدأ حتى الآن جلسات التفاوض مع اللاعب، وأنه لا يوجد أي خلاف يتعلق بالعقد بين الطرفين.

أحمد حمدي لا يرفض التجديد



فيما يتعلق بموقف اللاعب من التجديد، أكد المصدر أن أحمد حمدي لا يرفض تجديد عقده مع الزمالك، بل أبدى رغبة قوية في الاستمرار مع الفريق، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد.

البدائل في مركزه: مشاركة آدم كايد وعبدالله السعيد



تجدر الإشارة إلى أن فيريرا قام بتوظيف لاعب مثل آدم كايد كجناح هجومي بجانب خط الوسط، وهو ما جعل كايد يتفوق في المشاركة بدلًا من أحمد حمدي في بعض المباريات كما تم توظيف عبدالله السعيد في المركز رقم 8، ما يعزز خيارات المدرب في هذا المركز.

الاستبعاد الفني لا يعني تراجع مستوى حمدي



وأكد المصدر أن استبعاد أحمد حمدي لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع مستوى اللاعب بل هو ببساطة اختيار فني من قبل المدرب بناءً على أولوياته في هذا المركز.

