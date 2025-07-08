الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الليلة، انطلاق عرض "الملك لير" لـ يحيى الفخراني على المسرح القومي

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، ليالي العرض المسرحي الجديد “الملك لير” بطولة النجم يحيى الفخراني، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح. 

تذاكر مسرحية الملك لير 

وكانت فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، أعلنت مساء أمس الإثنين، عن نفاد تذاكر أول ست ليالي عرض لمسرحية “الملك لير” بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني التي أطلقها بيت المسرح.

فريق مسرحية الملك لير 

"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف،أمل عبدالله،إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي،عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور. 

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مسرحية الملك لير فريق مسرحية الملك لير يحيى الفخراني الفني للمسرح المسرح القومي

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