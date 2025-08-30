خبير بشؤون الجماعات: الإخوان وظفوا ماكينتهم الإعلامية في تغييب وعي المصريين

كشف الباحث هشام النجار، المتخصص بملف الإسلام السياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالإهرام، عن أن جماعة الاخوان الإرهابية اعتمدت منذ نشأتها على الإعلام من خلال أدواره المتغيرة بين "وعظٍ وتأييد"، و"تحريض"، و"بروباجندا" بشِقّيه التقليديّ والحديث، كوسيلةً لتنظيم الذات وضبط الجماهير، وتعبئة القواعد ورسم الخط التحريري، عبر أربعة مراحل تقدّم لنا تصوّرًا للتحوّل في أدواتها واستراتيجيتها.

مرحلة تاسيس سردية التمكين الديني والسياسي

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أنه في فترة التمهيد (العشرينيات والثلاثينيات) اعتمدت الجماعة في بداياتها على المجلات المحلية، والخطابات الملهمة في المساجد، لتأسيس سردية “التمكين الديني والسياسي”، عبر لغة دينية تستدعي التحرر والنهوض،وفي هذا السياق، كان الإعلام التأسيسيّ أداة إغراءٍ وتأثير، لكنه ظل محصورًا بحلقات محدودة، ومؤطّرًا بفكر دعويّ أكثر من كونه تحريضيًا أو مؤامراتيًا، خيّم الشرق الأوسط ومنه مصر في ظلّ الحرب الباردة، على صراع أيديولوجيّ دولي.

وأشار إلى أن الجماعة سعت بدورها، إلى توظيف الإعلام في إطار ترويج مذهب يقارب الإسلام السياسي في مواجهة "الخارج" وأطماعه في تلك المرحلة، واستخدمت الإخوان الصحف والمجلات خاصة بعد نشأة “الإسلام هو الحل” لترويج خطاب سياسي وعقائدي رسمي، مستفيدين من غياب رقابة فعليّة أو من المؤازرة ضمن بعض الأجنحة الإعلامية الخارجية. لكن وفي المجمل، ظل التأثير محدودًا نسبيًا، إذ إن الإعلام الرسمي المصري والوعي الوطني كانا رادعًا فعليًا ضد التصاعد الفعلي للجماعة.

التحول الاخوانى من مجرد خطابات دعوية إلى استراتيجية تواصل موحّدة

وواصل النجار حديثه قائلا: مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأ التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية يدرك أن العصر الجديد يُريد أدوات جديدة توزّعت خطاباته بين المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل، إلى جانب بعض الفضائيات غالبًا بتمويل وتنسيق من جهات داعمة إقليمية، وسُمعت أصوات "الخبراء" وأُعيد تدوير "القصص".

وأوضح أن الاكتشاف هنا يكمن في التطور النوعي: من مجرد خطابات دعوية إلى استراتيجية تواصل موحّدة، تظهر وكأنها "بديل إعلامي" لحكومات وتحركات سياسية، لكن رغم الزخم الظاهري، ظل التنظيم عاجزًا عن تحطيم السدّ الوطني؛ إذ كانت الصحوة الشعبية والوعي الجمعي قوى رادعة.

بعد 30 يونيو 2013 وانتقال التأثير الإعلامي إلى مرحلة الهجوم المباشر على الدولة المصرية

وتابع أن انتقال التأثير الإعلامي إلى مرحلة الهجوم المباشر على الدولة المصرية؛ لا تعني كلمة "الإعلام" هنا وسائل دعائية فقط، بل شبكة استراتيجية إعلامية، تُدار بواسطة دول يعلمها الجميع، تستهدف مصر والمصريين ليلًا ونهارًا عبر الفضائيات والمواقع ووسائل التواصل، حيث تحوّل الإعلام إلى "سلاح" ممنهج، مكلف، متطور يسعى إلى "استنزاف الثقة" بين المواطن والدولة بهدف "إسقاط الدولة".

وأضاف بأنه لا يخفى على أحد وجود دعم مالي ولوجيستي وإعلامي لا محدود تقريبًا، بالإضافة إلى تجنيد "خبراء" داخل الشبكة الإعلامية ليظهروا كأنهم مستقلون أو محللون محترفون، هؤلاء "الخبراء" يقدّمون تحليلات وقراءات مختارة تقود الرأي العام إلى "قراءات مضلّلة"، ورغم الحداثة في الأدوات والأساليب فإن الرسالة القديمة تتكرر: نفس الأكاذيب، الشائعات، التهم، وتسريبات "الخبر" التي تتناوب عليها مواقع إلكترونية وصحف ومجلات تروّج لتصوّر مزيف؛ السيناريو واحد، الأدوار محددة: محرّر، محلّل، شهود، خبيرة، الجسد الإعلامي واحد، لكن الأعضاء موزعة عبر وسائط متعدّدة.

وقال: في السنوات الأخيرة دخل "الذكاء الاصطناعي" منظومة التنظيم الدولي تُستخدم أدوات توليد المحتوى الترجمة الآلية تركيب الفيديو وحتى الحسابات الوهمية الذكية لخداع المتلقي، وهذا ما يُضفي على الجماعة إرادة في "صياغة" وقائع وهمية، وتلميعها بطريقة خبيثة.

