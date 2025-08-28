خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة، الزملوط يتابع مشروعات إنشاء وإحلال بعض المساجد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عدد من مشروعات إنشاء وإحلال بعض المساجد بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته بالمركز يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز ؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية.

حيث تابع محافظ الوادى الجديد، أعمال إنشاء مسجد النشواني بمدينة موط، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة إحلال وتجديد عدد من المساجد التابعة لمديرية الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 16 مليون جنيه، ويضم صحن مسجد بمساحة 665 م٢ ومصلى سيدات ومكتبة إسلامية. كما تفقد مشروع إنشاء مسجد الهنداو الكبير المقام على مساحة 900 م٢ تشمل صحن المسجد وعدد 8 دورات مياه ومصلى سيدات ومكتب تحفيظ قرآن ومئذنتين.

هذا فيما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 21 مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق 29 من أغسطس 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد 13 مسجدًا، وصيانة وتطوير 8 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 121 مسجد من بينها 97 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و24 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13610 مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و504 ملايين جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.