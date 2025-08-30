السبت 30 أغسطس 2025
ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم السبت 30-8-2025 في محافظة الفيوم

شهدت أسواق الدواجن في الفيوم، ارتفاعا طفيفا في أسعار الفراخ البيضاء انتاج المزارع، اليوم السبت، بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي عن اسعار الامس   وتراوحت أسعار الفراخ البلدى، ما بين 115 و125 جنيها، أما أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع، فقد تراوحت ما بين  70 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،   وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165  و 170 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس110 جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 165 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 165 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواى الفيوم.

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

سعر الفراخ اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

